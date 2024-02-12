Россиянин разнес стекло в аэропорту Шереметьево и попал на видео

Пассажир разнес стекло представительства «Победы» в Шереметьево и попал на видео

Россиянин опоздал на рейс, разозлился и разнес стекло представительства авиакомпании «Победа» в Шереметьево. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

Как пишет источник, пассажир по фамилии Юсольцев должен был улететь в Пермь в 23:55, но приехал в аэропорт почти через час после окончания регистрации. Мужчину не пустили в самолет, после чего он подошел к представительству перевозчика, накричал на сотрудников авиакомпании, а затем взял стойку ограждения и разбил стекло.

Уточняется, что дебошира вскоре задержали. На него составили протокол об административном правонарушении по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Мужчине грозит штраф в размере до 500 рублей.

Ранее опаздывающий на самолет россиянин выломал дверь в аэропорту Пскова. За повреждение имущества ему придется заплатить 136 тысяч рублей.

