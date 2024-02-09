Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 9 февраля 2024Путешествия

Опаздывающий на рейс россиянин выломал дверь в аэропорту

Опаздывающий на рейс калининградец выломал дверь в аэропорту Пскова

Фото: Алексей Семенов / ТАСС

Опаздывающий на самолет россиянин выломал дверь в аэропорту Пскова и был задержан. Об этом пишет Aif.ru.

Директор авиагавани Артем Тарасов рассказал, что житель Калининграда засиделся в кафе и пропустил посадку на свой рейс. Когда всех пассажиров уже повезли к воздушному судну, он с разбегу вынес дверь зала ожидания и побежал к лайнеру. В этот момент нарушителя поймали сотрудники аэропорта.

Материалы по теме:
«Сидеть дома — глупо» Истории россиян, которые встречали Новый год в пути
«Сидеть дома — глупо»Истории россиян, которые встречали Новый год в пути
3 января 2020
«Мы начали падать, я держался за крест» Впечатления пассажиров, переживших экстренную посадку на кукурузном поле под Москвой
«Мы начали падать, я держался за крест»Впечатления пассажиров, переживших экстренную посадку на кукурузном поле под Москвой
15 августа 2019

Теперь дебоширу придется заплатить 136 тысяч рублей за поврежденное имущество. «Все экспертизы получили, передали в полицию, они уже занимаются, — добавил Тарасов. — Будет ему некий сюрприз».

Ранее сообщалось, что россиянин устроил пьяный дебош на борту самолета и угодил в тюрьму почти на три года. Инцидент произошел еще в феврале 2023 года на рейсе из Москвы в Барнаул, однако приговор жителю Алтайского края вынесли только через год.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто письмо матери нового главкома ВСУ ее отцу. Дед Сырского спасал сослуживцев от фашистов и пропал

      Армия Германии обратила внимание на угрозу правых экстремистов в своих рядах

      В США потребовали отставки генсека ООН и главы агентства для помощи Палестине

      В Николаеве прогремели взрывы

      В Госдуме сравнили с фашизмом требование укрыть «срамные места» «Родины-матери»

      Саудовская Аравия представила бронетранспортер Tares в Эр-Рияде

      Российская пенсионерка решила сама убрать снег с крыши дома и попала на видео

      Опаздывающий на рейс россиянин выломал дверь в аэропорту

      Названа причина невозможности прокачки газа по «Северному потоку-2»

      Украина включила Японию в свой план Б

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше