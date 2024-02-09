Опаздывающий на рейс россиянин выломал дверь в аэропорту

Опаздывающий на рейс калининградец выломал дверь в аэропорту Пскова

Опаздывающий на самолет россиянин выломал дверь в аэропорту Пскова и был задержан. Об этом пишет Aif.ru.

Директор авиагавани Артем Тарасов рассказал, что житель Калининграда засиделся в кафе и пропустил посадку на свой рейс. Когда всех пассажиров уже повезли к воздушному судну, он с разбегу вынес дверь зала ожидания и побежал к лайнеру. В этот момент нарушителя поймали сотрудники аэропорта.

Теперь дебоширу придется заплатить 136 тысяч рублей за поврежденное имущество. «Все экспертизы получили, передали в полицию, они уже занимаются, — добавил Тарасов. — Будет ему некий сюрприз».

Ранее сообщалось, что россиянин устроил пьяный дебош на борту самолета и угодил в тюрьму почти на три года. Инцидент произошел еще в феврале 2023 года на рейсе из Москвы в Барнаул, однако приговор жителю Алтайского края вынесли только через год.

