Россиянин устроил пьяный дебош в самолете и угодил в тюрьму почти на три года

Жителя Алтайского края осудили на 2,6 года за пьяный дебош на борту самолета

Россиянин устроил пьяный дебош на борту самолета и угодил в тюрьму почти на три года. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел еще в феврале 2023 года на рейсе из Москвы в Барнаул, однако приговор жителю Алтайского края вынесли только сейчас. Отмечается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался зайти в кабину к пилотам, ударил бортпроводника, а также кидался на соседей.

На этом нарушитель не остановился и продолжил дебоширить уже после задержания его сотрудниками полиции в аэропорту. «С учетом позиции Барнаульского транспортного прокурора суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее задержанный в московском аэропорту Внуково россиянин попытался сбежать от медосвидетельствования и вывихнул плечо полицейскому.