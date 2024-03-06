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20:41, 6 марта 2024Путешествия

Туристы заметили огромные следы «снежного человека» на побережье

DevonLive: туристы увидели следы «снежного человека» на побережье Великобритании

Фото: Matt Seymour / Unsplash

Группа туристов заметила огромный отпечаток ноги в лесах Великобритании, который, по их мнению, мог принадлежать «снежному человеку». Об этом сообщило издание DevonLive.

Уточняется, что путешественники прогуливались по побережью в графстве Девон недалеко от города Торки. Там они увидели следы, которые вели из леса, следовали по тропе примерно 20 метров и сворачивали обратно в чащу.

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По мнению очевидцев, отпечатки были странными. Один мужчина рассказал, что следы были в два раза больше его ног, тогда как у него 46-й размер.

Как пишет издание, люди уже неоднократно сообщали о «снежном человеке» в Великобритании. Например, в 2018 году мужчина утверждал, что видел похожее на йети существо в поле, когда ехал в поезде из Эксетера в Бристоль. По его словам, фигура двигалась огромными шагами по живой изгороди.

Стюардесса лоукостера Wizz Air случайно сняла на видео НЛО во время полета над Европой. На кадрах виден светящийся розовый объект странной формы.

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      Мария Борисова
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