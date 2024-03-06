Туристы заметили огромные следы «снежного человека» на побережье

DevonLive: туристы увидели следы «снежного человека» на побережье Великобритании

Группа туристов заметила огромный отпечаток ноги в лесах Великобритании, который, по их мнению, мог принадлежать «снежному человеку». Об этом сообщило издание DevonLive.

Уточняется, что путешественники прогуливались по побережью в графстве Девон недалеко от города Торки. Там они увидели следы, которые вели из леса, следовали по тропе примерно 20 метров и сворачивали обратно в чащу.

По мнению очевидцев, отпечатки были странными. Один мужчина рассказал, что следы были в два раза больше его ног, тогда как у него 46-й размер.

Как пишет издание, люди уже неоднократно сообщали о «снежном человеке» в Великобритании. Например, в 2018 году мужчина утверждал, что видел похожее на йети существо в поле, когда ехал в поезде из Эксетера в Бристоль. По его словам, фигура двигалась огромными шагами по живой изгороди.

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