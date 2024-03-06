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20:01, 6 марта 2024Путешествия

У россиян возникли проблемы с оплатой отдыха в Турции

«360»: у российских туристов возникли проблемы при оплате отелей в Турции

Фото: hwo / Globallookpress.com

У российских туристов возникли проблемы при оплате отдыха, в том числе отелей, на турецких курортах. Об этом сообщает «360» со ссылкой на гендиректора туристической компании «Арт-Тур» Дмитрия Арутюнова.

По словам эксперта, такие трудности есть во многих странах — переводы в евро приходят слишком долго из-за санкций. «Хотелось бы в рамках дружественных стран получить решение проблемы. Может быть, через использование национальных валют», — заметил Арутюнов.

По его словам, в Турции гостиницы квотируют свои цены для российского рынка в евро.

Ранее стало известно, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. Отмечалось, что турецкий бизнес находится под значительным давлением со стороны США.

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      Зарина Дзагоева
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