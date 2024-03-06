В Белом доме подтвердили приглашение Зеленской на выступление Байдена

Белый дом: жена Зеленского была приглашена на выступление Байдена

Жена Владимира Зеленского, Елена, была официально приглашена на выступление президента США Джо Байдена, но не сможет присутствовать. Об этом рассказали в Белом доме, пишет РИА Новости.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Зеленская отказалась ехать в США на выступление Байдена. По данным издания, она приняла такое решение из-за потенциального присутствия на мероприятии вдовы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлии, которое «вызвало бы дискомфорт у украинцев».

Изначально планировалось, что Елена Зеленская будет сидеть рядом с женой президента США Джилл и Юлией Навальной, уточнили обозреватели.

Выступление Джо Байдена запланировано на вечер четверга по вашингтонскому времени (ночь на пятницу, 8 марта, по московскому времени). Вопрос о причинах отказа Зеленской присутствовать на выступлении Байдена Белый дом переадресовал украинской стороне.

Ранее Елена Зеленская призвала Запад продолжать поддержку Украины. По ее словам, замедление темпов оказания помощи представляет для страны большую опасность.