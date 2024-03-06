Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:52, 6 марта 2024Мир

В Белом доме подтвердили приглашение Зеленской на выступление Байдена

Белый дом: жена Зеленского была приглашена на выступление Байдена
Елена Зеленская

Елена Зеленская. Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Global Look Press

Жена Владимира Зеленского, Елена, была официально приглашена на выступление президента США Джо Байдена, но не сможет присутствовать. Об этом рассказали в Белом доме, пишет РИА Новости.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Зеленская отказалась ехать в США на выступление Байдена. По данным издания, она приняла такое решение из-за потенциального присутствия на мероприятии вдовы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлии, которое «вызвало бы дискомфорт у украинцев».

Изначально планировалось, что Елена Зеленская будет сидеть рядом с женой президента США Джилл и Юлией Навальной, уточнили обозреватели.

Выступление Джо Байдена запланировано на вечер четверга по вашингтонскому времени (ночь на пятницу, 8 марта, по московскому времени). Вопрос о причинах отказа Зеленской присутствовать на выступлении Байдена Белый дом переадресовал украинской стороне.

Ранее Елена Зеленская призвала Запад продолжать поддержку Украины. По ее словам, замедление темпов оказания помощи представляет для страны большую опасность.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это серьезное оружие». Российские военные впервые сбили французскую авиабомбу Hammer

      Путин прокомментировал предсказания конца света из-за развития технологий

      Путин рассказал о фильмах своего детства

      В Белом доме подтвердили приглашение Зеленской на выступление Байдена

      Путин осудил обстрел мирных объектов в Белгороде

      Аршавин назвал срок возвращения российских клубов в еврокубки

      Белый дом захотел выделить сотни миллионов долларов Украине

      Студент из Уганды захотел стать сыном Путина

      Путин встретился с главой Гагаузии

      Путин заявил о «выпустивших джинна» США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше