Зеленская: нам больно видеть, что желание помочь Украине может угаснуть

Жена украинского лидера Елена Зеленская призвала Запад продолжать поддержку Украины. С таким обращением она выступила в интервью BBC.

«Нам очень нужна помощь... Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть», — сказала Зеленская.

По ее словам, замедление темпов оказания помощи представляет для Украины смертельную опасность.

Ранее депутат Верховной Рады Муса Магомедов заявил, что за демилитаризацией Украины может последовать ее деиндустриализация. Он уточнил, что 19 процентов предприятий на Украине полностью остановлены, а половина производств работает себе в убыток.