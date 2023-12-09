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06:05, 9 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили о риске потерять промышленность

Депутат Рады Магомедов заявил, что Россия может лишить Украину промышленности

Фото: Sebastian Gollnow / Global Look Press

За демилитаризацией Украины может последовать ее деиндустриализация. Об этом заявил депутат Верховной рады Муса Магомедов в интервью каналу Politeka.

По его словам, если не будет возможности поддерживать предприятия, это может закончиться полной деиндустриализацией страны. Политик уточнил, что 19 процентов предприятий на Украине полностью остановлены, а половина производств работает себе в убыток. При этом остальные 30 процентов продолжают функционировать и платить налоги. «Наш враг Россия хочет, чтобы мы перестали существовать как промышленное государство», — указал он на желание Москвы «лишить Украину промышленности».

Магомедов предупредил о риске потерять промышленность. Он призвал руководство Украины не ждать окончания конфликта и начать восстанавливать производства. По его словам, это «кровь экономики».

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Украина в 2024 году может покрыть лишь половину возможностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны.

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      Марина Совина
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