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11:23, 6 марта 2024Мир

В ЕС дали новый сигнал о будущем одобрении членства Украины

Politico: Украину рассмотрели как квазичлена в новой стратегии ЕС по обороне

Фото: Reuters

В новая военно-промышленной стратегии по обороне Европейский союз (ЕС) рассмотрел Украину как квазичлена объединения. Об этом сообщает Politico.

По словам исполнительного вице-президента Европейской комиссии Маргрет Вестагер, это сигнал о будущем одобрении членства Украины в Евросоюзе.

Как отмечает издание, одним из ключевых моментов стратегии является то, что к Киеву будут относиться почти как к члену блока, способному участвовать в совместных закупках. Кроме того, украинские компании будут иметь право на получение денежных средств EDIP.

«Украина сможет получить выгоду от поддержки этой стратегии для своей оборонной промышленности и увеличить свои производственные мощности, как любая европейская компания», — заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы подготовить интеграцию оборонного производственного аппарата Украины с аппаратом производства ЕС.

Ранее стало известно, что новая европейская стратегия по обороне станет угрозой для военпрома США. Уточняется, что американский ВПК может потерять часть дохода от утраты европейских заказов, поскольку основной целью стратегии является обеспечение мер повышения стратегической автономии объединения.

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      Виктория Кондратьева
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