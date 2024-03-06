В Германии объяснили показ детям ролика про мечтающую попасть на Украину ракету

Детская передача Logo! оправдала показ ролика про оружие для Украины юмором

Детская программа logo! государственной телерадиокомпании ZDF отреагировала на критику после публикации ролика про мечтающее попасть на Украину оружие. В разговоре с РИА Новости представитель телепередачи пояснила, что детям в юмористической форме хотели рассказать о происходящем в мире.

Собеседница агентства указала, что их целевая аудитория — подростки в возрасте 13 лет и старше. По ее словам, материалы программы «рассказывают о текущих событиях с юмористической и сатирической точки зрения».

Она добавила, что такие ролики рассчитаны для соцсети TikTok. В соцсети публикуют видео, форма подача которых похожа на комиксы, и рассказывают подросткам об «очень актуальной для них теме», заявила представитель.

Речь идет о ролике, героем которого стала ракета Taurus, желающая попасть на Украину. Однако, как утверждается в видео, осуществить ее мечту мешает немецкий канцлер Олаф Шольц, который колеблется и не может принять решение. При этом уже переданные Киеву Storm Shadow и SCALP дразнят немецкую ракету, говоря, что она будет плохой, если не присоединится к ним в ближайшее время.