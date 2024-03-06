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05:50, 6 марта 2024Мир

В Германии объяснили показ детям ролика про мечтающую попасть на Украину ракету

Детская передача Logo! оправдала показ ролика про оружие для Украины юмором

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Детская программа logo! государственной телерадиокомпании ZDF отреагировала на критику после публикации ролика про мечтающее попасть на Украину оружие. В разговоре с РИА Новости представитель телепередачи пояснила, что детям в юмористической форме хотели рассказать о происходящем в мире.

Собеседница агентства указала, что их целевая аудитория — подростки в возрасте 13 лет и старше. По ее словам, материалы программы «рассказывают о текущих событиях с юмористической и сатирической точки зрения».

Она добавила, что такие ролики рассчитаны для соцсети TikTok. В соцсети публикуют видео, форма подача которых похожа на комиксы, и рассказывают подросткам об «очень актуальной для них теме», заявила представитель.

Речь идет о ролике, героем которого стала ракета Taurus, желающая попасть на Украину. Однако, как утверждается в видео, осуществить ее мечту мешает немецкий канцлер Олаф Шольц, который колеблется и не может принять решение. При этом уже переданные Киеву Storm Shadow и SCALP дразнят немецкую ракету, говоря, что она будет плохой, если не присоединится к ним в ближайшее время.

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      Марина Совина
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