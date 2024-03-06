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14:14, 6 марта 2024Мир

В Кремле заявили о нелюбви к оскорблениям от США

Песков: России не нравятся президенты и политики США, оскорбляющие Путина
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Александр Казаков / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

В России нет антиамериканизма, но стране не нравятся президенты США, оскорбляющие российского лидера Владимира Путина. О нелюбви к оскорблениям со стороны американских политиков заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

На марафоне «Знание. Первые» американец задал Пескову вопрос об отношениях Москвы и Вашингтона. Политик ответил, что само присутствие гражданина США на данном мероприятии говорит о том, что рано или поздно США и Россия перестанут быть врагами.

«У нас нет антиамериканизма. Нам не нравятся те американские руководители и политики, которые оскорбляют нашего президента», — заверил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что рутинизация темы ядерной войны крайне опасна. Он подчеркнул, что сейчас в Европе и США ведется много разговоров о данном вопросе, что очень безответственно.

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      Виктория Кондратьева
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