В Кремле заявили о размножении «бациллы русофобии» в Молдавии

Песков заявил, что Кишинев не желает вести диалог с Москвой

Власти Молдавии не желают вести какой-либо диалог с Россией. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в ходе просветительского марафона «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, передает РИА Новости

По словам представителя Кремля, в Москве продолжают выступать «за реанимацию общения с властями Кишинева». «Мы хотели бы, чтобы дух русофобии покинул этот чудесный город и эту чудесную страну. К сожалению, эта бацилла русофобии сейчас там размножается, и у власти находятся люди, которые просто отвергают диалог и разговор с нашей страной», — сказал он.

Ранее Песков заявлял об актуальности проблемы непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Ситуацию там он назвал «далекой от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной».