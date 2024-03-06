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15:41, 6 марта 2024Бывший СССР

В Кремле заявили о размножении «бациллы русофобии» в Молдавии

Песков заявил, что Кишинев не желает вести диалог с Москвой

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Власти Молдавии не желают вести какой-либо диалог с Россией. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в ходе просветительского марафона «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, передает РИА Новости

По словам представителя Кремля, в Москве продолжают выступать «за реанимацию общения с властями Кишинева». «Мы хотели бы, чтобы дух русофобии покинул этот чудесный город и эту чудесную страну. К сожалению, эта бацилла русофобии сейчас там размножается, и у власти находятся люди, которые просто отвергают диалог и разговор с нашей страной», — сказал он.

Ранее Песков заявлял об актуальности проблемы непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Ситуацию там он назвал «далекой от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной».

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      Георгий Нестеров
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