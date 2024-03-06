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14:18, 6 марта 2024Бывший СССР

В Кремле назвали непростой ситуацию в Приднестровье

Песков: ситуация в Приднестровье далека от прогнозируемой и спокойной

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обстановку в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). По его словам, сложившуюся в регионе ситуацию нельзя назвать простой, передает ТАСС.

«Проблема Приднестровья очень актуальна сейчас. Потому что, действительно, там ситуация далека от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной», — заявил журналистам официальный представитель Кремля.

28 февраля стало известно, что Приднестровье попросило Россию поддержать Тирасполь в урегулировании отношений с Молдавией. Об этом сообщил глава МИД республики.

Позднее министр иностранных дел Приднестровья объяснил, что ПМР не собирается входить в состав России. По его словам, просьба Тирасполя к Москве заключалась исключительно в политико-дипломатических мерах реагирования и продолжении миротворческого механизма.

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      Екатерина Грищенко
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