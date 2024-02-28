Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:18, 28 февраля 2024Бывший СССР

Приднестровье попросило поддержки России в вопросе отношений с Молдавией

Глава МИД ПМР: Тирасполь просит Москву помочь в вопросе отношений с Молдавией

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Приднестровье просит Россию дипломатически поддержать Тирасполь в вопросе урегулирования отношений с Молдавией. Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев, цитирует РИА Новости.

«Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры», — сказал он. Игнатьев объяснил, что Москва — один из посредников в международном процессе урегулирования в формате «5+2».

Ранее в ПМР подготовили обращение к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Соответствующая резолюция с просьбой о помощи была принята съездом депутатов всех уровней. Согласно документу, сложившаяся критическая ситуация требует международного вмешательства для предотвращения эскалации напряженности.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Приднестровье обратилось за помощью к России из-за экономической блокады. О чем просят Москву?

      Приднестровье попросило поддержки России в вопросе отношений с Молдавией

      Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

      Французы высказались о возможности отправки своих войск на Украину

      Российские средства ПВО сбили второй за полчаса беспилотник под Белгородом

      Рыба начала терять вес из-за глобальной проблемы

      Стало известно о неполадках на американском модуле перед посадкой на Луну

      Боец ВСУ пожаловался на работу инженерно-оборонительных служб под Авдеевкой

      «Чебурашку» решили продлить на третий фильм

      Актер Игорь Петренко высказался о многомиллионном долге по алиментам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше