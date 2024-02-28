Приднестровье попросило поддержки России в вопросе отношений с Молдавией

Глава МИД ПМР: Тирасполь просит Москву помочь в вопросе отношений с Молдавией

Приднестровье просит Россию дипломатически поддержать Тирасполь в вопросе урегулирования отношений с Молдавией. Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев, цитирует РИА Новости.

«Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры», — сказал он. Игнатьев объяснил, что Москва — один из посредников в международном процессе урегулирования в формате «5+2».

Ранее в ПМР подготовили обращение к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Соответствующая резолюция с просьбой о помощи была принята съездом депутатов всех уровней. Согласно документу, сложившаяся критическая ситуация требует международного вмешательства для предотвращения эскалации напряженности.