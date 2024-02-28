В Приднестровье прокомментировали слухи о просьбе войти в состав России

Глава МИД Приднестровья Игнатьев: ПМР не просит вхождения в состав России

Приднестровская молдавская республика (ПМР) не планирует входить в состав России. Об этом «Газете.ру» заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

Он пояснил, что ПМР обратилась к России с просьбой продолжать миротворческий механизм. «Речь идет исключительно о политико-дипломатических мерах реагирования», — заверил дипломат.

Ранее ПМР попросила Москву дипломатически поддержать республику в вопросе урегулирования отношений с Молдавией. Как подчеркнул Игнатьев, Россия является одним из посредников в международном процессе урегулирования в формате «5+2».

28 февраля стало известно о планах парламентариев Приднестровья попросить помощи у России. В проекте резолюции съезда, адресованном Совфеду и Госдуме РФ, депутаты отметили усиление давления со стороны Молдавии, уточнив, что в регионе проживает более 220 тысяч русскоговорящих граждан.