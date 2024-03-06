В Одессе военкомы отключили электричество перед задержанием мужчины

В Одессе сотрудники ТЦК схватили мужчину, отключив электричество в щитке дома

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали мужчину, отключив ему электричество. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как показывает видео с камер наблюдения, военкомы отключили мужчине электричество в щитке дома. Судя по данным на записи, инцидент произошел поздно вечером 5 марта.

Когда житель квартиры вышел проверить щиток и включить электричество, его схватили два человека в военной форме. Мужчина не успел скрыться в квартире и был выведен из подъезда.

Ранее политолог Богдан Безпалько отметил в разговоре с «Лентой.ру», что значительная часть украинских мужчин оборвет контакты с государством после принятия нового закона о мобилизации. Он подчеркнул, что многие украинцы уже сейчас остаются дома и не выходят на улицу.