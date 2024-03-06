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12:41, 6 марта 2024Бывший СССР

В парламенте Армении предсказали катастрофу из-за разрыва отношений с Россией

Депутат НС Армении Минасян: разрыв отношений с Россией приведет к катастрофе

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Разрыв отношений Армении с Россией и выход республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приведет к катастрофе. Об этом в ходе брифинга заявил депутат Национального собрания (НС), секретарь оппозиционной парламентской фракции «Армения» Арцвик Минасян, передает ТАСС.

«Это просто позор. Безопасность Армении в очередной раз доведена до такой аномалии, что в любой момент по нам могут ударить все стороны. Они делают из нашего союзника врага, сводят на нет внешнюю систему безопасности Армении», — заявил парламентарий.

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Он добавил, что политика властей обнажает некомпетентность руководства страны в области государственного управления и непонимание базовых принципов обеспечения национальной безопасности.

28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика замораживает свое членство в ОДКБ. По словам армянского лидера, в 2021-2022 годах договор о коллективной безопасности в отношении Еревана был не выполнен.

Ранее Секретарь Совбеза республики Армен Григорян назвал зависимость страны от Москвы с 1991 года стратегической ошибкой. По его словам, Россия приняла решение не помогать Еревану, и система безопасности Армении рухнула.

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      Глеб Палехов
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