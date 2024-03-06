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13:29, 6 марта 2024Экономика

В России назвали преимущества параллельного импорта

Глава ФАС Шаскольский заявил о правильности использования параллельного импорта

Фото: Unsplash

Механизм параллельного импорта в России помогает удовлетворять потребительский спрос, а также сдерживать цены, рассказал в Совете Федерации глава Федеральной антимонопольная службы (ФАС) Максим Шаскольский, слова которого приводит ТАСС.

«Мы считаем правильным продолжать использование механизма параллельного импорта, прежде всего в отношении востребованных потребителями и привычных им товаров массового потребления», — сказал руководитель ФАС, отметивший, что это в том числе стимулирует отечественных производителей работать над улучшением своей продукции.

Ранее о продлении использования параллельного импорта на 2024 год заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. В ведомстве называют целью такого ввоза товаров в страну работу в тех нишах, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей рынка.

Ранее стало известно, что только 14 процентов малых и средних предприятий (МСП) в России освоили параллельный импорт. По данным НАФИ и «ПСБ Аналитики», в 2023 году большинство компаний покупали уже ввезенные в страну товары, находили поставщиков аналогичной продукции из дружественных государств или начинали самостоятельное производство.

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      Дмитрий Воронин
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