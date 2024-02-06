Названа доля освоивших параллельный импорт российских предприятий

НАФИ и «ПСБ Аналитика»: только 14 % МСП в России освоили параллельный импорт

Только 14 процентов малых и средних предприятий (МСП) в России освоили параллельный импорт. Долю таких предприятий назвали НАФИ и «ПСБ Аналитики», результаты их исследования приводит газета «Известия».

По итогам 2023 года ключевыми направлениями развития для небольших компаний стали расширение базы поставщиков товаров и услуг (39 процентов), открытие новых направлений бизнеса (29 процентов). Малому бизнесу выгоднее покупать товар внутри страны или производить его самостоятельно, а не искать за рубежом посредников, у которых можно приобрести нужные продукты и не вызвать подозрений производителя, объяснил гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

«Также мы видим, что МСП решили искать аналоги за рубежом (в основном в КНР) и развивать свои мощности внутри России — они увидели запрос со стороны отечественных крупных компаний, которые лишились поставщиков уникальных иностранных запчастей и товаров», — заявил он.

Еще одной причиной низкой популярности параллельного импорта среди МСП — необходимость постпродажного обслуживания сложных продуктов и высокие риски: перечень разрешенных к ввозу товаров постоянно меняется, отметил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«Вероятно, через какое-то время параллельный импорт может быть значительно сокращен — после того как его получится заместить внутренним производством или найти подходящие товары-аналоги. Кроме того, его большой минус — высокая стоимость. Завезенные по такой цене зарубежные товары в целом приводят к подорожанию другой продукции внутри РФ и усиливают инфляцию», — добавил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

В начале 2024 года в Союзе автосервисов пожаловались на сложности с обслуживанием китайских автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Автомобили не видит в базе официальное диагностическое оборудование, так как оборудование не предназначено для местного рынка. В результате части автомобилистов пришлось обращаться за диагностикой и ремонтом к неофициальным сервисам, а дилерам — отказаться от ремонта таких транспортных средств.

Также сложности возникли и с ремонтом бытовой техники западных брендов. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, обладатели таких приборов сталкиваются с увеличением срока работ. Наибольшие трудности возникают при сервисном обслуживании холодильников и стиральных машин производителей, которые ушли с российского рынка. Для таких агрегатов срок ожидания ремонта стал дольше и может затянуться до трех-четырех месяцев.