Россиянам рассказали о сложностях с ремонтом техники ушедших брендов

Эксперт Муртазин рассказал об увеличении срока ремонта техники ушедших брендов

Обладатели бытовой техники западных брендов сталкиваются со сложностями при ремонте, в частности, с увеличением срока работ. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал россиянам ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он объяснил, что наибольшие трудности возникают при сервисном обслуживании холодильников и стиральных машин производителей, которые ушли с российского рынка. Для таких агрегатов срок ожидания ремонта стал дольше и может затянуться до трех-четырех месяцев, добавил эксперт. «Есть китайские заменители механических комплектующих, но "мозги", то есть электронные компоненты, стоят крайне дорого. Де-факто сервисное обслуживание отсутствует», — сказал он.

Муртазин посоветовал обращаться для починки крупной бытовой техники в «бывшие официальные сервисные центры». При этом он напомнил, что владельцы продукции компаний Apple и Sony в настоящий момент имеют возможность получить подобное обслуживание.

Сложности могут возникнуть и при ремонте китайской техники марок, которые только недавно появились на рынке РФ. Многие из них могут иметь только один сервисный центр в стране, и отремонтировать бытовой прибор в регионах будет невозможно. «Но узнать о таких проблемах можно до покупки: просто зайти на сайт компании и посмотреть на количество сервисных центров, партнеров, которые есть, сделать выводы, насколько такая техника ремонтопригодна», — объяснил специалист.

При этом в целом ситуацию в стране с ремонтом техники Муртазин назвал спокойной. По его словам, есть компании, которые не закрыли свои сервисные центры, а поставки комплектующих возможны за счет параллельного импорта.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще страховать смартфоны и бытовую технику. За девять месяцев 2023 года спрос на оформление страховок при продаже электроники вырос на 10-22 процента из-за падения покупательского спроса и повышения кредитной ставки. Также на него повлияли отсутствие авторизированных сервисных центров, проблемы с гарантией и опасения кражи устройств.