Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
08:56, 6 марта 2024Экономика

В России захотели продвигать отечественные товары по-новому

В Совете Федерации предложили создать в России государственный маркетплейс

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России захотели продвигать отечественные товары по-новому и призвали создать в стране государственный маркетплейс. С такой инициативой выступил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, его слова приводит газета «Ведомости».

С подобным предложением он обратился к заместителю директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Юлии Юдиной. Создание государственного маркетплейса, по мнению Абрамова, оказало бы поддержку отечественным производителям.

На подобной площадке могли бы выставлять свои товары проверенные российские компании. «Потребитель будет знать, что вот здесь, на маркетплейсе, товары точно с сертификатом, точно прошедшие все проверки», — заявил он. Дополнительным преимуществом торговой площадки, как уточнил Абрамов, могла бы стать «минимальная» плата за размещение товаров, заключил Абрамов.

В конце января глава Комитета по экономической политике Андрей Кутепов предложил запретить маркетплейсам расти сверх меры и установить для подобных торговых площадок предельную долю на российском рынке в 25 процентов от всех онлайн-продаж за предыдущий финансовый год. Предполагается, что инициатива позволит пресечь открытие новых пунктов выдачи сверх установленной меры.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      На российской ТЭЦ произошел мощный взрыв, пострадали 18 человек. Власти объявили о введении режима ЧС в регионе

      Стало известно об участии украинских военных в столкновениях в Судане

      Мать греческого теннисиста рассказала о предложении сыну играть за Россию

      Порноактриса раскрыла минус индустрии

      55-летняя модель показала фигуру в прозрачном нижнем белье

      Названа цена самой маленькой квартиры в Сочи

      Подарившего жене на 8 Марта белую лошадь россиянина арестовали на сутки

      Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов

      В Запорожской области оказались разрушены объекты инфраструктуры

      Мужчин предупредили о риске бесплодия из-за распространенного вируса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше