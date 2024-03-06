В Совете Федерации предложили создать в России государственный маркетплейс

В России захотели продвигать отечественные товары по-новому и призвали создать в стране государственный маркетплейс. С такой инициативой выступил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, его слова приводит газета «Ведомости».

С подобным предложением он обратился к заместителю директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Юлии Юдиной. Создание государственного маркетплейса, по мнению Абрамова, оказало бы поддержку отечественным производителям.

На подобной площадке могли бы выставлять свои товары проверенные российские компании. «Потребитель будет знать, что вот здесь, на маркетплейсе, товары точно с сертификатом, точно прошедшие все проверки», — заявил он. Дополнительным преимуществом торговой площадки, как уточнил Абрамов, могла бы стать «минимальная» плата за размещение товаров, заключил Абрамов.

В конце января глава Комитета по экономической политике Андрей Кутепов предложил запретить маркетплейсам расти сверх меры и установить для подобных торговых площадок предельную долю на российском рынке в 25 процентов от всех онлайн-продаж за предыдущий финансовый год. Предполагается, что инициатива позволит пресечь открытие новых пунктов выдачи сверх установленной меры.