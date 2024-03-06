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13:28, 6 марта 2024Россия

В России заявили о понимании Западом грядущего поражения Украины

Эксперт Михайлов: Запад утешает Украину, так как понимает, что она проиграла
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

На Западе делают заявления о подготовке Киевом неких военных сюрпризов, благодаря которым он может одержать победу в конфликте, на фоне понимания грядущего поражения Украины. Об этом заявил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, сообщают «Известия».

«Все военные руководители НАТО прекрасно понимают, что украинский кейс Западом проигран и военного поражения России на поле боя не будет», — считает эксперт.

По его словам, подобные утешающие заявления направлены на то, чтобы вернуть украинским гражданам «какой-то боевой дух и ощущение приближающейся победы».

Михайлов полагает, что сейчас перед Западом стоит другой вопрос — как выйти из украинского кризиса, не выглядя при этом проигравшей стороной, что продемонстрирует бесполезность военной поддержки стран НАТО.

«Поэтому Вашингтон начинает выдумывать новые информационные нарративы, что сейчас вы увидите какое-то чудо-оружие, вы увидите какие-то сюрпризы. Все виды вооружений, которые Украина может применить, мы и так представляем», — резюмировал он.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Киев подготовил для России некие военные сюрпризы. Каких-либо подробностей чиновник не привел. Он лишь добавил, что Украина «в прошлом одерживала большие победы на поле боя».

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      Игорь Дмитров
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