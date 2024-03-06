Госдеп заявил о военных сюрпризах Украины для победы. Чем Киев может удивить Российскую армию?

Госдеп заявил о наличии у Украины плана, который поможет ей добиться победы

Украина подготовила для России военные сюрпризы. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Каких-либо подробностей чиновник не привел. Миллер лишь добавил, что Украина «в прошлом одерживала большие победы на поле боя».

Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и с нетерпением ждем возможности увидеть результаты Мэттью Миллер пресс-секретарь Госдепа

В США рассказали о необычном желании Зеленского

Вечером 5 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не просил отправить американских военных в свою страну. По его словам, украинскому лидеру нужны лишь инструменты для ведения боевых действий. «Зеленский и его отряды сами хотят воевать», — сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила это высказывание Кирби. «Надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма — предают не глядя», — указала дипломат.

Один уточняющий вопрос сквозь хохот: а в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды? Мария Захарова представитель МИД России

Также Захарова поиронизировала, будто «Зеленский еще с детского сада хотел самостоятельно воевать с ядерной державой, поэтому и пошел в КВН».

ВСУ уличили в неправильных маневрах

Кирби отметил, что оборонительные линии Вооруженных силы Украины ВСУ сдвигаются в «неправильном направлении» из-за того, что российская армия двигается на Запад. Также он предупредил, что задержка с выделением дополнительных ассигнований по линии национальной безопасности окажет «пагубное воздействие» на украинских военнослужащих.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что в ВСУ одной из причин провала фронта стали большие потери личного состава и техники. «Огромные потери идут среди опытных военных. Огромный вывод из строя техники, в том числе, и зарубежной. Кроме того, среди военнослужащих наблюдается большая усталость, ведь нет ротации. Это усугубляется еще отправлением на фронт мобилизованных, так что усталость только накапливается», — сказал Дандыкин.

До этого в Киеве раскрыли подробности провала плана ВСУ в Авдеевке. Подразделения начали аврально покидать позиции в городе после того, как бойцам Вооруженных сил России удалось осложнить положение украинских войск всего за несколько часов.