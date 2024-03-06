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01:21, 6 марта 2024Мир

Захарова предупредила о традиции США предавать союзников

Представитель МИД Захарова заявила, что США предают союзников не глядя

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома о желании президента Украины Владимира Зеленского воевать самостоятельно. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма — предают не глядя», — оценила дипломат слова Джона Кирби о том, что Зеленский хочет воевать сам и никогда не просил отправить американских военных на Украину. Также Захарова задалась вопросом, зачем в таком случае Зеленский просится в НАТО.

28 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заверил, что США не направляют на Украину ни боевые части, ни инструкторов. «Нет каких-либо нюансов, которые я бы пытался донести. Мы не направляем военных на Украину», — исключил он отправку специалистов в Киев. По его словам, президент США Джо Байден четко дал это понять.

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      Марина Совина
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