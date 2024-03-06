В российском городе вандалы исправили Сталину фамилию

В Одинцове вандалы исправили букву в фамилии Сталина

В подмосковном Одинцове вандалы исправили одну из букв в фамилии советского руководителя Иосифа Сталина. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Инцидент произошел с бюстом Сталина на Советской улице, который установили летом 2023 года на частные средства. Неизвестные заменили букву «т» на «р» в фамилии вождя, а также брызнули на фигуру черной краской из баллончика.

Между тем власти города не планируют переносить бюст в другое место после нападения злоумышленников. «Пока идеи о переносе памятника на какие-либо другие территории, в том числе частные, на уровне администрации не обсуждаются», — рассказал представитель пресс-службы администрации Одинцовского городского округа журналисту издания. По факту случившегося проводится проверка.

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