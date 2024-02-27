Памятник Петру I в Лондоне разукрасили в цвета украинского флага

Скульптор Шемякин: памятник Петру I в Лондоне разукрасили в цвета флага Украины

Памятник Петру I столице Великобритании Лондоне испортили краской. Бронзовый монумент разукрасили в цвета украинского флага. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на автора скульптуры Михаила Шемякина.

По его словам, украинцы решили устроить такую акцию из-за истории царя. «Изуродовали мой памятник Петру в Лондоне, измазав с головы до ног масляной краской в цвет украинского флага! Уже полгода идет без успеха реставрация, поскольку поврежден патинаж. Это объяснили украинцы тем, что Петр оскорбил Мазепу», — заявил скульптор.

Памятник, о котором идет речь, появился в лондонском районе Детфорд в 2001 году. Он был установлен в память о нескольких месяцах, которые Петр I провел в британской столице, изучая кораблестроение. Скульптура стоит на массивном постаменте рядом с фигурами карлика с глобусом и пустым троном.

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