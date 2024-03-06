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18:08, 6 марта 2024Россия

В салоне красоты под Москвой скрытая камера снимала женщин на интимной процедуре

В Щелкове в салоне красоты скрытая камера снимавшую процедуру интимной эпиляции

Фото: Kool C / Unsplash

В одном из салонов красоты подмосковного Щелкова в кабинете, где женщинам проводят процедуру лазерной эпиляции интимных зон, установили скрытую камеру. Об этом пишет Baza в Telegram.

О камере изданию рассказал подписчик, который представился сотрудником салона. Он рассказал, что устройство, замаскированное под противопожарный датчик, сняло на видео десятки женщин, которые делали глубокое бикини.

К посту приложены скриншоты и видеозапись, на которых видно, что объектив нацелен прямо на процедурный стол, на котором лежат проходящие процедуру россиянки без нижнего белья.

Кто и когда установил камеру, неизвестно. Самые ранние из 50 записей в архиве датированы октябрем 2023 года. По словам источника, в день через кабинет проходит порядка пяти клиенток, поэтому попавших на видео женщин может быть больше. Предположительно, записывающее устройство может работать до сих пор.

Ранее, в мае 2022 года, скрытую камеру нашли в женском туалете Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Как стало известно, в полицию обратился работник вуза, отвечающий за безопасность. Записывающее устройство замаскировали медицинской маской на батарее туалета.

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      Константин Лысяков
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