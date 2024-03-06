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15:34, 6 марта 2024Бывший СССР

В Верховной Раде заявили о нехватке денег на укрепления для ВСУ

Депутат Верховной Рады Сюмар заявила о нехватке средств на укрепления для ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Властям Украины критически не хватает средств на строительство укреплений для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сюмар прокомментировала сообщение премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о выделении денег на строительство оборонительной линии для ВСУ. Она подчеркнула, что отступление украинских войск из Авдеевки связано с недостаточным качеством укреплений.

«Фактически все говорят о том, что денег на строительство фортификаций критически не хватает, они не были выделены. И строится все не так, как должно строиться», — заявила политик. Она добавила, что сейчас руководство ВСУ переводит подразделения на бахмутском направлении в Часов Яр, поскольку там еще остались укрепления, построенные в 2015 году.

4 марта Шмыгаль заявил о выделении 525 миллионов долларов на строительство фортификаций. По его словам, дополнительный ресурс из других источников составляет еще около 11 миллиардов (порядка 289 миллионов долларов).

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      Юрий Леонов
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