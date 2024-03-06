Депутат Верховной Рады Сюмар заявила о нехватке средств на укрепления для ВСУ

Властям Украины критически не хватает средств на строительство укреплений для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сюмар прокомментировала сообщение премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о выделении денег на строительство оборонительной линии для ВСУ. Она подчеркнула, что отступление украинских войск из Авдеевки связано с недостаточным качеством укреплений.

«Фактически все говорят о том, что денег на строительство фортификаций критически не хватает, они не были выделены. И строится все не так, как должно строиться», — заявила политик. Она добавила, что сейчас руководство ВСУ переводит подразделения на бахмутском направлении в Часов Яр, поскольку там еще остались укрепления, построенные в 2015 году.

4 марта Шмыгаль заявил о выделении 525 миллионов долларов на строительство фортификаций. По его словам, дополнительный ресурс из других источников составляет еще около 11 миллиардов (порядка 289 миллионов долларов).