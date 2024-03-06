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19:13, 6 марта 2024Ценности

Валя Карнавал показала фигуру в откровенном бикини и вызвала споры в сети

Фото: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фигуру в откровенном купальнике и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

22-летняя исполнительница предстала перед камерой у бассейна под открытым небом на фоне гор. При этом она примерила черное бикини, которое состояло из обнажающего часть груди топа с треугольными чашками и V-образных трусов на завязках с заниженной талией.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Сама на себя не похожа. Искусственная, что ли?», «Ягодицы — перебор, почти как у [российской рэп-исполнительницы] Инстасамки», «Ягодицы и живот сделаны», «Сделала липоскульптурирование», «Стала идеальной версией себя», «С каждым днем все прекраснее», «Где вы видите искусственность? Она занимается спортом, следит за собой, грудь природа подарила», — разошлись во мнениях юзеры.

Ранее в марте сообщалось, что российская блогерша и модель Рената Валлиулина, более известная как Рената Ри, стала лицом бренда Канье Уэста Yeezy.

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      Карина Черных
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