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19:30, 6 марта 2024Россия

Владелец салона красоты под Москвой со скрытыми камерами рассказал об угрозах

Владелец салона красоты со скрытыми камерами в Щелкове рассказал об угрозах

Фото: terekhov igor / Shutterstock / Fotodom

Владелец салона красоты в подмосковном Щелкове, в котором были обнаружены скрытые камеры, рассказал об угрозах от неизвестного. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Он пояснил, что недавно на связь с ним якобы вышел неизвестный вымогатель. Он показал скриншоты с видео, записанных на скрытые камеры, и потребовал миллион рублей в биткоинах, чтобы материалы не оказались в интернете. Владелец салона проигнорировал просьбу.

При этом мужчина не проверил, действительно ли установлены в кабинете скрытые камеры. Он также упомянул, что записывающие устройства в салоне есть, но направлены они только на администраторов.

В свою очередь сотрудница салона рассказала изданию, что одна из клиенток попросила накинуть на висящий в углу датчик пожарной безопасности, под который была замаскирована камера, тряпку. Однако хозяину салона, по ее словам, это не понравилось, и после того, как клиентка ушла, он попросил тряпку убрать.

Ранее о скрытой камере в салоне, где делают процедуру лазерной эпиляции интимных зон, рассказал Baze подписчик, который представился сотрудником салона. По его словам, устройство, замаскированное под противопожарный датчик, сняло на видео десятки женщин, которые делали глубокое бикини.

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      Никита Абрамов
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