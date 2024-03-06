Власти приграничного региона России призвали жителей не снимать места обстрелов

Курский губернатор Старовойт призвал жителей не снимать места обстрелов

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей региона не снимать и не выкладывать в социальные сети записи повреждений и места прилетов снарядов со стороны Украины. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram.

«Дорогие друзья, прошу вас, не снимайте и не выкладывайте в социальные сети, на другие интернет-ресурсы записи повреждений и места прилетов. Тем самым вы оказываете помощь украинским террористам», — пояснил он.

Также, по его словам, подобные действия подвергают опасности сотрудников оперативных служб, устраняющих последствия украинских атак.

Ранее Старовойт сообщил, что в Курской области два раза за час объявляли ракетную опасность. Он попросил жителей района укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — например, в ванной, коридоре или кладовой. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — добавил он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.