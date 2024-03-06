Популярность Windows 11 оценили

Windows Central: доля Windows 11 составила 28 процентов среди всех ОС Microsoft

Специалисты фирмы Statcounter оценили популярность различных версий операционных систем Windows. Об этом сообщает издание Windows Central.

По информации экспертов, доля устаревшей Windows 10 составила 67 процентов — эта система лидирует среди всех операционных систем Microsoft. При этом поддержка пользователей ОС прекратится осенью 2025 года. Доля актуальной Windows 11 составила 28 процентов. На третьем месте оказалась Windows 7, ее долю оценили в 3 процента.

В России самой популярной ОС от Microsoft также оказалась Windows — доля системы составила 80 процентов. Доля Windows 11 достигла 13 процентов.

Журналисты Windows Central отметили, что пользователи ПК неохотно обновляются до актуальной операционной системы Microsoft. «Нам придется посмотреть, изменит ли ситуацию окончание поддержки Windows 10», — отметили авторы. По их мнению, новая ОС оказалась неинтересной пользователям из-за высоких системных требований и необходимости приобретать для ее установки новый компьютер.

В октябре представители некоммерческой организации «Группа исследования общественных интересов» (PIRG) попросили Microsoft продлить поддержку Windows 10. По словам специалистов, ОС очень популярна среди пользователей и окончание поддержки окажется «катастрофой».