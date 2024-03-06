Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:33, 6 марта 2024Мир

Захарова назвала юридически ничтожными для России решения МУС

Захарова: решения МУС юридически ничтожны для России
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Решения Международного уголовного суда (МУС) для России являются юридически ничтожными и не имеют никакого значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Россия и многие другие страны в этом так называемом суде не участвуют. И очередные "вбросы", или "выбросы", лучше, наверное, сказать, этого органа не имеют для нас никакой силы, являются юридически ничтожными», — сказала дипломат.

Захарова назвала судей и прокуроров МУС, участвовавших в выдаче ордеров на арест российских официальных лиц, международными преступниками и напомнила, что правоохранительные органы РФ объявили их в розыск.

Ранее МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. В инстанции заявили, что офицеры якобы несут ответственность за преступления, совершенные «в период как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе произошла серия взрывов. В городе видели кортеж Зеленского

      Появилась информация о проблемах с карьерой внука Пугачевой в США

      Пожилая женщина занялась спортом ради здоровья и стала бодибилдершей

      Хирург оценил восстановление носа бывшей жены Аршавина словами «чудес не бывает»

      Главная соперница Трампа запланировала выйти из президентской гонки в США

      В Кремле назвали непростой ситуацию в Приднестровье

      Песков прокомментировал возможный вывод российских пограничников из Армении

      В Кремле заявили о нелюбви к оскорблениям от США

      Захарова отвергла обвинения в планах России по нападению на НАТО

      Стало известно о присутствии дисквалифицированной Валиевой в списках сборной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше