Захарова назвала юридически ничтожными для России решения МУС

Захарова: решения МУС юридически ничтожны для России

Решения Международного уголовного суда (МУС) для России являются юридически ничтожными и не имеют никакого значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Россия и многие другие страны в этом так называемом суде не участвуют. И очередные "вбросы", или "выбросы", лучше, наверное, сказать, этого органа не имеют для нас никакой силы, являются юридически ничтожными», — сказала дипломат.

Захарова назвала судей и прокуроров МУС, участвовавших в выдаче ордеров на арест российских официальных лиц, международными преступниками и напомнила, что правоохранительные органы РФ объявили их в розыск.

Ранее МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. В инстанции заявили, что офицеры якобы несут ответственность за преступления, совершенные «в период как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года».