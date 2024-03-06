Захарова заявила о превращении Армении в предмет западной забавы

Представитель МИД России Захарова: Ереван превращается в предмет западной забавы

Ереван, сам того не замечая, превращается в предмет западной забавы и орудие чужих геополитических интересов. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

«К сожалению, они даже не задумываются, что Армению превращают в очередной инструмент западной геополитики, западной забавы. Просто берут в расход. В Европейском союзе рассматривают Армению как точку входа в регион», — передаются в публикации слова дипломата.

Она подчеркнула, что некоторые политики Армении неправильно понимают повышенное внимание Брюсселя к Еревану. Дипломат уверена, что Армения будет игрушкой Запада, которую обманут и заменят.

В ходе брифинга Захарова также прокомментировала отношение международных институтов и Азербайджана. По ее словам, политика Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении Баку абсолютно политизирована и состоит из лицемерия и двойных стандартов.