Засыпающий на ходу из-за болезни мобилизованный оказался под угрозой тюрьмы

116.ru: засыпающий на ходу мобилизованный из Казани оказался под угрозой тюрьмы

Мобилизованный из Казани 34-летний Павел Никулин, страдающий из-за обструктивного апноэ, буквально засыпал на ходу на военных тренировках. Несмотря на серьезную болезнь, его отказываются признавать негодным к службе, сейчас россиянин оказался под угрозой тюрьмы. В ситуации с ним разбирался портал 116.ru.

Супруга россиянина отметила, что местные власти обещали решить вопрос, но ничего не происходит. Она пояснила, что от демобилизации Никулина отделяет только решение военно-врачебной комиссии (ВВК), которая должна поставить ему категорию «Д» — не годен.

Мужчине нужно лечь в военный госпиталь, где почти год не могут найти койку для него. У мобилизованного есть решение гражданских врачей (они подтвердили его диагноз), однако этого документа недостаточно, ведь категорию годности устанавливает только ВВК, заметил представитель Военной коллегии адвокатов Павел Малютин.

Если врачи из военного госпиталя решат, что болезнь мужчины не подпадает под категорию «Д», то ему грозит уголовное дело, предположил эксперт. Формально Никулин является мобилизованным, который не находится в зоне спецоперации.

«Вопросом надо озадачиться очень серьезно, иначе сядет на 5–7 лет, и никто не будет смотреть, какие у него болезни. Положительные случаи бывают, но не факт, что его заболевание предполагает освобождение от военной службы», — подчеркнул адвокат.

Милютин допустил два варианта развития событий: либо мобилизованный пишет рапорт в командование воинской части, чтобы его все-таки направили на ВВК, либо проходит комиссию в период доследственных процедур.

В декабре 2022 года о случае с жителем Казани рассказала сомнолог Татьяна Трутнева. Она подчеркивала, что из-за заболевания Никулин вынужден спать со специальным СИПАП-аппаратом.