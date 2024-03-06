Жена Зеленского отказалась ехать на выступление Байдена

WP: жена Зеленского Елена отклонила приглашение США посетить выступление Байдена

Жена украинского президента Елена Зеленская отказалась ехать в США на выступление главы государства Джо Байдена, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Уточняется, что Белый дом направил приглашение первой леди Украины, но та его отклонила. По данным издания, она приняла такое решение из-за потенциального присутствия на мероприятии вдовы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлии, которое «вызвало дискомфорт у украинцев».