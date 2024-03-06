Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:36, 6 марта 2024Из жизни

Мужчина сделал себе 217 прививок от коронавируса и остался здоров

Житель ФРГ за два года сделал себе 217 прививок от коронавируса и остался здоров

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Германии мужчина поставил себе за два года 217 прививок против коронавируса. Об этом пишут исследователи из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге.

«Мужчина, которого сейчас обследовали, сказал, что сам сделал прививку 217 раз по личным причинам. Официально подтверждены 134 из этих прививок», — сказано в материале.

Ученые до сих пор не могли выяснить, как гипервакцинация может повлиять на иммунную систему. Ряд специалистов считал, что иммунные клетки станут менее эффективными после привыкания к антигенам. А в случае с данным пациентом произошла удивительная история: его иммунная система спокойно функционирует после огромного количества вакцин.

Ранее инфекционист Ирина Давыдова рассказала, что на данный момент нет признаков, которые бы указывали на риск новой пандемии в 2024 году. Тем не менее важно помнить, что грипп и коронавирус активно мутируют, что потенциально может привести к неприятным последствиям.

В частности, коронавирус постепенно приобретает черты сезонной вирусной инфекции. Он стал протекать значительно легче и уже неотличим от обычного ОРВЗ, отметила Давыдова.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это серьезное оружие». Российские военные впервые сбили французскую авиабомбу Hammer

      Путин высказался о политике США

      Самая сексуальная в мире волейболистка показала фото в откровенном купальнике

      «Локомотив» оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

      Путин назвал отличие России от других стран

      Путин назвал политику США ошибкой

      Путин назвал США сверхдержавой

      Путин прокомментировал поведение кандидатов в президенты США

      Мужчина сделал себе 217 прививок от коронавируса и остался здоров

      Песков рассказал о работе над озвученными Путиным на послании инициативами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше