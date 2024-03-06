Мужчина сделал себе 217 прививок от коронавируса и остался здоров

Житель ФРГ за два года сделал себе 217 прививок от коронавируса и остался здоров

В Германии мужчина поставил себе за два года 217 прививок против коронавируса. Об этом пишут исследователи из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге.

«Мужчина, которого сейчас обследовали, сказал, что сам сделал прививку 217 раз по личным причинам. Официально подтверждены 134 из этих прививок», — сказано в материале.

Ученые до сих пор не могли выяснить, как гипервакцинация может повлиять на иммунную систему. Ряд специалистов считал, что иммунные клетки станут менее эффективными после привыкания к антигенам. А в случае с данным пациентом произошла удивительная история: его иммунная система спокойно функционирует после огромного количества вакцин.

Ранее инфекционист Ирина Давыдова рассказала, что на данный момент нет признаков, которые бы указывали на риск новой пандемии в 2024 году. Тем не менее важно помнить, что грипп и коронавирус активно мутируют, что потенциально может привести к неприятным последствиям.

В частности, коронавирус постепенно приобретает черты сезонной вирусной инфекции. Он стал протекать значительно легче и уже неотличим от обычного ОРВЗ, отметила Давыдова.