56-летняя Памела Андерсон в прозрачном комбинезоне снялась для журнала

Памела Андерсон в прозрачном комбинезоне снялась для журнала CR Fashion Book

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон в откровенном наряде снялась для журнала CR Fashion Book. Соответствующий материал появился на сайте издания.

56-летняя знаменитость предстала на одном из кадров в мюлях молочного оттенка марки Schiaparelli и прозрачном бежевом комбинезоне Attico. При этом предмет гардероба был оформлен круглым металлическим декором. В свою очередь, артистка сидела на полу перед камерой, прижав колени к груди.

В то же время она примерила украшения ювелирного дома Pandora, распустила уложенные мелкими волнами волосы и отказалась от макияжа. Автором снимков стал американский фотограф Рой Этридж.

Ранее в марте Памела Андерсон появилась на фото для журнала Highsnobiety с грязным лицом.