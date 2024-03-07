Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:51, 7 марта 2024Ценности

56-летняя Памела Андерсон в прозрачном комбинезоне снялась для журнала

Памела Андерсон в прозрачном комбинезоне снялась для журнала CR Fashion Book

Фото: Roe Ethridge / CR Fashion Book

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон в откровенном наряде снялась для журнала CR Fashion Book. Соответствующий материал появился на сайте издания.

56-летняя знаменитость предстала на одном из кадров в мюлях молочного оттенка марки Schiaparelli и прозрачном бежевом комбинезоне Attico. При этом предмет гардероба был оформлен круглым металлическим декором. В свою очередь, артистка сидела на полу перед камерой, прижав колени к груди.

В то же время она примерила украшения ювелирного дома Pandora, распустила уложенные мелкими волнами волосы и отказалась от макияжа. Автором снимков стал американский фотограф Рой Этридж.

Ранее в марте Памела Андерсон появилась на фото для журнала Highsnobiety с грязным лицом.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Еврокомиссия предупредила о конфликтах в ЕС из-за воды. Что ждет Европу к концу столетия?

      Шведскому острову предрекли судьбу гигантского авианосца НАТО

      В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии

      ВСУ атаковали российский регион

      На Балканах впервые за много лет заметили «предвещающих беду» сельдяных королей

      В Турции рассказали о неприятностях из-за торговли с Россией

      В России взлетело число банкротств компаний

      56-летняя Памела Андерсон в прозрачном комбинезоне снялась для журнала

      В бомбежке нефтестанции под Брянском заочно обвинен комбриг ВВС Украины

      Рублев извинился за срыв на судью на турнире в Дубае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше