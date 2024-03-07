Балицкий заявил об улучшении российских позиций в районе Работино

Балицкий: ВС РФ улучшили свои позиции у Работино, наша территория увеличивается

ВС России улучшили свои позиции в районе Работино, освобожденная территория постепенно увеличивается. В настоящее время власти работают над обеспечением коммунальных функций, об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.

«Сейчас наши подрезают фланги. На самом деле, пока что в Работино нельзя называть, что оно взято. Мы улучшили свои позиции, это все, что я могу сказать, все остальное должны комментировать военные», — уточнил Балицкий.

Глава региона отказался называть точные сроки взятия населенного пункта под контроль российских войск, сославшись на то, что эту информацию, опять же, могут предоставить только военные.

Ранее Балицкий озвучил идею привлечь бывших пленных украинцев из Вооруженных сил республики (ВСУ), отказавшихся от обмена и желающих стать россиянами, к восстановлению новых регионов.