Богатый долгожитель обиделся на внучек и оставил им по пять тысяч рублей

В Великобритании богатый долгожитель лишил наследства не навещавших его внучек

В Великобритании состоялся суд за наследство богатого долгожителя, который оставил невестке и пяти внучкам по 50 фунтов стерлингов (5,8 тысячи рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший военнослужащий Фредерик Уорд-старший скопил к концу жизни около 500 тысяч фунтов стерлингов (57,8 миллиона рублей). Однако из завещания 91-летнего мужчины в 2020 году выяснилось, что большую часть суммы он оставил двоим младшим детям, Терри Уорду и Сьюзан Уилтшир. При этом вдова старшего сына, Фредерика Уорда-младшего, Энн Уорд, и ее пять дочерей получили только по 50 фунтов стерлингов.

Пожилой мужчина составил завещание в 2018 году. Невестку и пятерых внучек он фактически лишил наследства, потому что обиделся на них. Долгожитель утверждал, что они почти не навещали его в последние годы.

После оглашения завещания Энн Уорд затеяла тяжбу с родственниками и требует признать документ недействительным. Она была уверена, что Терри Уорд и Сьюзан Уилтшир «неправомерно повлияли» на отца, что и заставило его оставить семью старшего сына без денег. Кроме того, свидетели истицы заявили, что Терри Уорд якобы применял физическое насилие к отцу и испытывал «особую ненависть» к одной из племянниц.

В итоге суд отверг притязания Энн Уорд и пятерых ее дочерей. Судья Джеймс Брайтвелл заявил, что для разочарованного пожилого человека было «совершенно разумно» отказать внучкам в наследстве из-за отсутствия общения в последние годы. Он также счел несостоятельными утверждения свидетелей о насилии, примененном сыном к отцу, так как они основаны на пересказанных им историях. Проигравшая тяжбу женщина отказалась от комментариев. Неизвестно, предпримет ли она новую попытку оспорить наследство.

Ранее сообщалось, что суд в Китае признал законным завещание мужчины, который оставил все свое имущество заботливому торговцу фруктами. Все состояние мужчины по фамилии Ма, включая дом стоимостью 3,3 миллиона юаней, должно перейти не его родственникам, а продавцу фруктов Лью и его семье.

