Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:35, 7 марта 2024Из жизни

Богатый долгожитель обиделся на внучек и оставил им по пять тысяч рублей

В Великобритании богатый долгожитель лишил наследства не навещавших его внучек

Фото: Leon Seibert / Unsplash

В Великобритании состоялся суд за наследство богатого долгожителя, который оставил невестке и пяти внучкам по 50 фунтов стерлингов (5,8 тысячи рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший военнослужащий Фредерик Уорд-старший скопил к концу жизни около 500 тысяч фунтов стерлингов (57,8 миллиона рублей). Однако из завещания 91-летнего мужчины в 2020 году выяснилось, что большую часть суммы он оставил двоим младшим детям, Терри Уорду и Сьюзан Уилтшир. При этом вдова старшего сына, Фредерика Уорда-младшего, Энн Уорд, и ее пять дочерей получили только по 50 фунтов стерлингов.

Пожилой мужчина составил завещание в 2018 году. Невестку и пятерых внучек он фактически лишил наследства, потому что обиделся на них. Долгожитель утверждал, что они почти не навещали его в последние годы.

Материалы по теме:
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива» Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
17 января 2019
Живешь только дважды Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Живешь только дваждыМиллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
26 мая 2019
«Я хотела преподать урок олигарху» Как разводятся богатейшие люди планеты?
«Я хотела преподать урок олигарху»Как разводятся богатейшие люди планеты?
20 января 2022

После оглашения завещания Энн Уорд затеяла тяжбу с родственниками и требует признать документ недействительным. Она была уверена, что Терри Уорд и Сьюзан Уилтшир «неправомерно повлияли» на отца, что и заставило его оставить семью старшего сына без денег. Кроме того, свидетели истицы заявили, что Терри Уорд якобы применял физическое насилие к отцу и испытывал «особую ненависть» к одной из племянниц.

В итоге суд отверг притязания Энн Уорд и пятерых ее дочерей. Судья Джеймс Брайтвелл заявил, что для разочарованного пожилого человека было «совершенно разумно» отказать внучкам в наследстве из-за отсутствия общения в последние годы. Он также счел несостоятельными утверждения свидетелей о насилии, примененном сыном к отцу, так как они основаны на пересказанных им историях. Проигравшая тяжбу женщина отказалась от комментариев. Неизвестно, предпримет ли она новую попытку оспорить наследство.

Ранее сообщалось, что суд в Китае признал законным завещание мужчины, который оставил все свое имущество заботливому торговцу фруктами. Все состояние мужчины по фамилии Ма, включая дом стоимостью 3,3 миллиона юаней, должно перейти не его родственникам, а продавцу фруктов Лью и его семье.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили 33 тонны фантомного молока. Его нашли в школах и детских садах

      Китай резко нарастил экспорт

      Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ на российский регион

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Посла США вызвали в МИД России

      Богатый долгожитель обиделся на внучек и оставил им по пять тысяч рублей

      Путин рассказал об уникальности Ту-160М

      Принявшего российское гражданство экс-пиарщика нацбатальона ВСУ задержали

      Шведский лыжник пожаловался на низкую зарплату

      Жителям Германии категорически не рекомендовали посещать Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше