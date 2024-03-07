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16:41, 7 марта 2024Силовые структуры

Бойца «Азова» заочно осудили за приказ об обстреле домов из минометов

В ДНР суд приговорил капитана «Азова» к 28 годам за приказ об обстреле домов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) суд заочно приговорил бойца украинского военизированного националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) капитана Никиту Надточия к 28 годам колонии строгого режима за приказ об обстреле жилых домов из минометов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Надточия признали виновным по трем статьям, среди которых 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ.

По версии следствия, с 7 марта по 15 апреля 2022 года по приказу капитана военные не менее 100 раз выстрелили в сторону расположенных в Мариуполе жилых домов и социально значимых объектов из минометов чешского производства. В результате они повредили три дома.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к 29 годам колонии строгого режима бойца «Азова» Максима Юхимчука за приказ об обстреле жилых домов из гаубицы и пушки.

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