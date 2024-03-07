Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:18, 7 марта 2024Силовые структуры

Бывшего сотрудника ФСИН осудили на 12 лет за взятку в 60 миллионов рублей

В Приангарье экс-замначальника ГУ ФСИН сел на 12 лет за взятку в 60 млн руб

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Иркутской области суд вынес приговор бывшему заместителю начальника управления собственной безопасности регионального управления ФСИН за получение взятки в 60 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Иркутской области.

Он сел на 12 лет в колонию строгого режима со штрафом в 30 миллионов рублей и лишением специального звания. Также осужден за посредничество в коррупции 46-летний предприниматель — он получил пять лет условно.

Следствие и суд установили, что в 2021 году сотрудник ФСИН получил через посредника в качестве взятки 10 миллионов рублей, обещая прекратить проведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении ряда коммерсантов. Общая сумма вознаграждения составляла 60 миллионов рублей.

Во время передачи денег сотрудники ФСБ задержали взяткополучателя и посредника.

2 февраля сообщалось, что Октябрьский суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему главному врачу межобластной туберкулезной больницы №19 (МОТБ-19) ФСИН Тиграну Мкртчяну. Он был признан виновным в халатности и осужден на два года в колонии-поселении. Это пятый приговор по делу о злоупотреблениях в тюремной больнице, в результате которых двое заключенных, в том числе «краснодарский Каннибал», не пережили пыток, еще 40 осужденным был причинен вред здоровью.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ предотвратила теракт в Карелии. Его пытался устроить белорус, оскорблявший Лукашенко

      Раскрыты последствия влияния радиации на червей в Чернобыле

      Медведев прокомментировал удар по Одессе во время нахождения в городе Зеленского

      Украина разработала план по конфискации замороженных активов России

      Один из способов инвестиций в золото назвали бессмысленным

      В российском детсаде священник под видом волшебника окропил детей «от болезней»

      Звезда «Очень странных дел» пришла на ток-шоу без макияжа и восхитила зрителей

      Норвегия пожертвует крупную сумму для инициативы Чехии по помощи Украине

      Бывшего сотрудника ФСИН осудили на 12 лет за взятку в 60 миллионов рублей

      Российская стюардесса сняла видео в униформе и восхитила иностранцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше