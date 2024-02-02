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15:24, 2 февраля 2024Силовые структуры

Бывший главврач больницы ФСИН сел в колонию за пытки заключенных

Экс-главврач больницы ФСИН Мкртчян получил 2 года за пытки заключенных

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Октябрьский суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему главному врачу межобластной туберкулезной больницы №19 (МОТБ-19) ФСИН Тиграну Мкртчяну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Подсудимый признан виновным в халатности и осужден на два года в колонии-поселении. Это пятый приговор по делу о злоупотреблениях в тюремной больнице, в результате которых двое заключенных, в том числе «краснодарский Каннибал», не пережили пыток, еще 40 осужденным был причинен вред здоровью.

30 января сообщалось, что были осуждены бывший замначальника больницы Александр Лях, заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова и врач-психиатр Анастасия Поторочина за превышение должностных полномочий. Они получили от пяти до 7,5 года заключения.

Суд установил, что система издевательств над заключенными действовала в больнице на протяжении 2020 года. Пациентов привязывали к кроватям.

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      Любовь Ширижик
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