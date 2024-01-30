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18:53, 30 января 2024Силовые структуры

Трех российских медиков осудили на шесть лет за пытки заключенных пациентов

В Ростове-на-Дону сотрудников тюремной туберкулезной больницы посадили на 6 лет

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о пытках заключенных бывшему замначальника туберкулезной больницы ГУФСИН №19 Александру Ляху, заведующей психиатрическим отделением Дарье Поздняковой и врачу-психиатру Анастасии Поторочиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Они осуждены по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Так, Лях получил семь лет и шесть месяцев лишения свободы, Позднякова — шесть лет, а Поторочина — пять. Медики будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд установил, что система издевательств над заключенными действовала в больнице на протяжении 2020 года. Замначальник больницы Лях давал указания начальнику психиатрического отделения Поздняковой связывать пациентов. В свою очередь, она обращалась к врачу-психиатру Поторочиной с тем, чтобы та вносила недостоверные сведения в карты пациентов, для скрытия следов насилия.

По данным следствия, пациентов учреждения на долгое время привязывали к кроватям, отчего у многих образовывались пролежни. Потерпевшими по делу признаны 40 человек, 2 из них умерли от полученных травм.

По информации «Коммерсанта», о пытках в больнице стало известно в августе 2020 года. Тогда члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области опубликовали в соцсетях фото привязанных к кроватям людей и их травм.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2021 года региональным управлением СКР. В суде оно слушалось более года, заседания проходили в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Иркутский областной суд приговорил к исправительной колонии (ИК) общего режима на сроки от четырех до пяти лет пятерых сотрудников СИЗО-1.

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      Анна Габай
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