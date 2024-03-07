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09:42, 7 марта 2024Ценности

Дочь Мадонны обнажила грудь на Неделе моды

Фото: Julien M. Hekimian / Getty Images

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон в откровенном образе появилась на Неделе моды в Париже. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

27-летняя манекенщица посетила показ французского бренда Yves Saint Laurent. Она предстала перед папарацци в монохромном черном наряде, который состоял из прозрачного кружевного комбинезона, пальто в пол и остроносых туфель на каблуках. При этом наследница поп-исполнительницы отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивали ее обнаженная грудь и трусы с заниженной талией.

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В то же время модель примерила массивные солнцезащитные очки, уложила волнами волосы с объемом у корней и накрасила губы коричневой помадой.

Ранее британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли в обнажающем грудь наряде пришла на вечеринку шведского бренда парфюмерии и аксессуаров Byredo.

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      Карина Черных
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