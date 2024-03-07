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10:13, 7 марта 2024Путешествия

Двигатель самолета со 167 пассажирами загорелся после взлета и попал на видео

Пожар в двигателе летевшего из Хьюстона самолета United Airlines попал на видео

Двигатель самолета американской авиакомпании United Airlines со 167 пассажирами на борту загорелся через полчаса после взлета. Пожар попал на видео, которое опубликовало издание ABC13 Houston.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 4 марта, с лайнером, летевшим из Хьюстона в Форт-Майерс, США. На размещенных в сети кадрах, снятых очевидцами, видно пламя, вырывающееся из двигателя.

«Я помню, как из окна падал яркий мигающий свет, раздался звук, будто взорвалась бомба, а затем была просто вспышка огня», — вспоминает один из пассажиров рейса по имени Дэвид Грюнингер.

По его словам, в салоне сразу же начался хаос: люди кричали и плакали, пытаясь понять, что происходит. Еще один путешественник, Эллиот Трекслер, признался, что он даже начал писать прощальное письмо своей жене.

По данным источника, воздушное судно развернулось и приземлилось в аэропорту Хьюстона всего через 33 минуты после взлета. Несколько часов спустя перевозчик доставил пассажиров в Форт-Майерс на другом самолете.

Ранее в пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, направлявшийся в Лондон, ударила молния. Это случилось вскоре после того, как лайнер вылетел из аэропорта Ванкувера в Канаде.

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      Марина Черняк
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