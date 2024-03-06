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02:32, 6 марта 2024Путешествия

В пассажирский самолет ударила молния после взлета

CityNews: в вылетевший из Ванкувера самолет Air Canada ударила молния

Фото: NOAA / Unsplash

В пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, направлявшийся в Лондон, ударила молния вскоре после того, как лайнер вылетел из аэропорта Ванкувера в Канаде. Об этом сообщает City News.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 марта, около 19:30 по местному времени. Момент удара молнии попал на камеру. Как следует из видеозаписи, борт Boeing 777-300 продолжил полет по траектории. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Автором видео стал Итан Уэст (Ethan West), обучающийся на пилота. Он объяснил, что на самолетах установлены специальные системы, которые позволяют лайнерам быть устойчивыми к таким ударам. Однако после подобных происшествий борт все равно осматривают после приземления, добавил Уэст.

По данным Национальной метеорологической службы США, пассажирские самолеты, как правило, “оражаются молнией в среднем один или два раза в год.

В феврале в пассажирский самолет United Express ударила молния во время полета над Соединенными Штатами. Люди на борту не пострадали, но после посадки у лайнера нашли повреждения.

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      Марина Совина
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