Двух россиянок арестовали за оказание секс-услуг на популярном курорте Азии

Двух россиянок арестовали за оказание интимных услуг на популярном курорте Азии Пхукет. Об этом пишет местное издание The Thaiger.

По данным источника, полицейские расследовали случаи незаконной деятельности иностранцев в районе Кату. Обнаружив, что две женщины из России оказывают сексуальные услуги, стражи правопорядка нашли их контактные данные и связались с ними, представившись потенциальными клиентами.

Встречу организовали в понедельник, 4 марта, в одном из местных отелей. По прибытии полицейские арестовали секс-работниц. Ими оказались 18-летняя Анна Бритоусова и 23-летняя Ольга Пучкова. Они разделись до нижнего белья, а на кровати лежала коробка с тремя презервативами.

Уточняется, что россиянкам предъявили обвинения в незаконном получении выгоды от проституции. Им грозит тюремное заключение на срок до одного месяца, штраф до одной тысячи батов (2,5 тысячи рублей) или и то, и другое.

Ранее четырех российских туристов задержали на одной из вилл Пхукета за незаконную организацию азартных игр. Полицейские не нашли в доме денег, но изъяли фишки на сумму около десяти тысяч долларов (примерно 880 тысяч рублей).

