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12:04, 7 марта 2024Путешествия

Двух россиянок арестовали за оказание секс-услуг на популярном курорте Азии

Фото: Wong Maye-E / AP

Двух россиянок арестовали за оказание интимных услуг на популярном курорте Азии Пхукет. Об этом пишет местное издание The Thaiger.

По данным источника, полицейские расследовали случаи незаконной деятельности иностранцев в районе Кату. Обнаружив, что две женщины из России оказывают сексуальные услуги, стражи правопорядка нашли их контактные данные и связались с ними, представившись потенциальными клиентами.

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Встречу организовали в понедельник, 4 марта, в одном из местных отелей. По прибытии полицейские арестовали секс-работниц. Ими оказались 18-летняя Анна Бритоусова и 23-летняя Ольга Пучкова. Они разделись до нижнего белья, а на кровати лежала коробка с тремя презервативами.

Уточняется, что россиянкам предъявили обвинения в незаконном получении выгоды от проституции. Им грозит тюремное заключение на срок до одного месяца, штраф до одной тысячи батов (2,5 тысячи рублей) или и то, и другое.

Ранее четырех российских туристов задержали на одной из вилл Пхукета за незаконную организацию азартных игр. Полицейские не нашли в доме денег, но изъяли фишки на сумму около десяти тысяч долларов (примерно 880 тысяч рублей).

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      Марина Черняк
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