В Брюсселе предрекли вражду в Евросоюзе из-за глобальной проблемы

Politico: Еврокомиссия предрекла конфликты в ЕС из-за дефицита воды

Между странами Евросоюза могут назреть конфликты из-за дефицита воды. О возможных причинах будущей вражды членов ЕС пишет Politico со ссылкой на документ Европейской комиссии (ЕК).

Соответствующий прогноз ведомство планировало огласить на следующей неделе в коммюнике. В Брюсселе считают, что Евросоюз не готов к последствиям глобального потепления. Нехватка воды, предупреждают в ЕК, может ударить по всем аспектам жизни: пищевому производству, инфраструктуре, экономике и здоровью населения. Постепенно проблема дефицита водных ресурсов может выйти за пределы межотраслевой конкуренции и вылиться в межгосударственные конфликты.

Ведомство призывает европейские страны форсировать работу по сдерживанию климатического кризиса. Промедление, которое они себе позволяют, серьезно усугубляет проблему, убеждены в Брюсселе. По данным Еврокомиссии, частые засухи, наводнения и лесные пожары могут сократить экономический рост ЕС на 7 процентов к концу века. Еще в 2019 году от дефицита воды пострадало более трети населения Евросоюза. Ежегодно засухи обходятся ЕС в 9 миллиардов евро, а наводнения — в 170 миллиардов. Впоследствии ущерб от капризов стихии может вырасти до 1,6 триллиона евро в год.

Устойчивость к изменению климата — это вопрос экономического выживания для сельских и прибрежных районов, ферм, лесничеств и рыбных хозяйств, подчеркивается в документе. Больше всего от потепления страдают юг и запад Европы. К примеру, в Испании споры вокруг реки Эбро привели к конфликту между провинциями Арагон и Каталония. А во Франции между полицейскими и фермерами вспыхнули столкновения из-за водохранилища.