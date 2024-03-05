Среда обитания
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21:02, 5 марта 2024Среда обитания

Миллионам человек придется мигрировать из-за глобальной проблемы

К 2050 году изменения климата вынудят мигрировать более 140 миллионов человек

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

К 2050 году изменения климата вынудят мигрировать более 140 миллионов человек. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка заявил бывший вице-президент Рамочной конвенции по изменению климата, член бюро COP Андрей Божич. Его слова приводит агентство Report.

Вынужденными переселенцами придется стать миллионам жителей Африки, Южной Азии и Латинской Америки. Грядущие погодные катаклизмы приведут к потере пахотных земель, серьезной конкуренции за пищу и воду, подорожанию продуктов питания. Из-за повышения уровня моря прибрежные районы начнут деградировать. Развивающиеся страны, разоренные войнами, станут еще беднее из-за перемен в климате, поясняет Божич, и надежды на восстановление местной экономики меркнут по мере того, как усиливается глобальное потепление.

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Согласно исследованию Европейского института безопасности, в 2019 году стихийные бедствия толкнули на вынужденную эмиграцию свыше 24 миллионов человек. Вопрос мигрантов в развитых странах и в наше время стоит остро. Если государства не примут меры по борьбе с климатическим кризисом, глобальная проблема лишь усугубится, предупреждает эксперт.

Климатический кризис грозит и существованию целых языков. Ранее сообщалось, что из-за перемен в погоде из языков саамов исчезают десятки слов.

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      Виктория Клабукова
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